Дерек Чисора уверен в победе своего соотечественника во втором бою против Усика.

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал предстоящий реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

Скандальный британец уверен, что его соотечественник Энтони Джошуа нокаутирует Усика в 6-7 раунде.

"Вес ничего не значит. Мы не особо беспокоимся об взвешивании. Суть в том, что мы смотрим на своего соперника в последний раз перед выходом в ринг.

Похоже, что Джошуа в отличной форме. Он хорошо поработал, отлично тренировался. Мы знаем, что Александр тоже очень хорошо тренировался, поэтому сейчас главное – кто больше хочет победить.

Джошуа победит в этом бою нокаутом. Он рискнет всем и остановит Усика примерно в 6-7 раунде", - сказал Чисора в комментарии YouTube-каналу "iD Boxing".

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

35-летний Усик на профессиональном ринге провел 19 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

32-летний Джошуа в профи провел 26 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 2 поражения.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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