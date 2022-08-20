Усику предстоит защита всех своих титулов в главном бою 2022 года.

В ночь с 20 на 21 августа обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Бой примет многофункциональный спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

Реванш Усик - Джошуа – это главный бой 2022-го года. Трансляцию поединка покажут в более чем 190 странах мира.

Усик – Джошуа 2: где и когда смотреть трансляцию боя-реванша

Онлайн-трансляция

Основной кард турнира с главным боем Усик - Джошуа

Александр Усик (19-0-0) - Энтони Джошуа (24-2-0)

Каллум Смит (28-1-0) - Матье Бодерлик (21-0-0)

Филип Хргович (14-0-0) - Чжан Чжилэй (24-0-1)

Баду Джек (26-3-3) - Ричард Ривера (21-0-0)

Слова боксеров перед реваншем

Александр Усик:

"Хочу поблагодарить тех людей, которые предоставили возможность здесь боксировать. Это очень важно для меня, для моей команды, для моей страны.

Я понимаю, что второй поединок, мы друг друга знаем, Эй Джей посмотрел наш первый поединок. Но мне кажется, что это не будет второй поединок, это будет продолжение, это будет 13-й раунд 14-й, 15-й... Сколько их там будет, бог знает.

Мы рождены для того, чтобы соревноваться за жизнь или за пояса, или просто за что-то. Кто этого не делает по жизни, тот не живет. Вся наша жизнь, то есть соревнование за что-то, за кого-то. Вот мы и соревнуемся".

Энтони Джошуа:

"В первом поединке я хотел перебоксировать своего соперника, а в субботу я хочу разгромить его.

Я знаю, что в этот раз буду достаточно дисциплинированным, чтобы сделать то, что нужно. Это бой, в котором я должен победить.

Но, каким бы ни был результат, я еще не закончил. После Усика в очереди на бой со мной стоят другие замечательные супертяжеловесы.

Дух соперничества начинает нарастать в последние часы перед выходом в ринг, и, наконец, мы снова отправляемся на войну.

Мне плевать, как я выиграю. Я просто должен победить. Я сделаю все, что вам нужно, чтобы получить нужный результат. Проще говоря, я отказываюсь проигрывать".

Финальная битва взглядов Усика и Джошуа перед реваншем

Результаты взвешивания Усика и Джошуа перед реваншем

Накануне боя Александр Усик показал рекордный в своей карьере вес - 100,5 кг. В свою очередь, Джошуа оказался еще тяжелее - 110,9 кг.

Отметим, в первом поединке вес Усика составлял 100,3 кг, а вес британца - 108,9 кг.

Гонорары Усика и Джошуа за реванш

Александр Усик и Энтони Джошуа заработают за бой-реванш по 40 миллионов долларов. Также оба боксера получат проценты от продажи платных трансляций (PPV).

Это будет рекордный гонорар в карьере украинского боксера. До этого самым крупным был гонорар Усика за первый бой с Джошуа - 5 миллионов долларов.

Слова экспертов перед боем

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон

"Джошуа придется измучить Усика, потому что этот парень очень подвижен, он не перебоксирует этого парня, нет.

Надо просто бить. По Усику очень непросто попасть.

Джебы Джошуа должны постоянно добиваться цели, тогда он сможет во что-то это превратить. Джошуа нужно немного увеличить темп, совсем немного, несильно".

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик:

"И Усик, и Джошуа, оба понимают, что перебоксировать Сашу британцу вряд ли удастся. Мне кажется, что Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс, сломать Александра. Это именно то, к чему Усик должен быть готов"

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью:

"Усик никогда не будет настоящим супертяжеловесом, а Энтони Джошуа всегда будет таким. Так что каждый раз, когда Усик встречается с настоящим супертяжеловесом вроде Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа, он будет в опасности. Поэтому так будет всегда, но в то же время он самый техничный боец в истории. С этим нельзя спорить.

В плане техники Усик - лучший в мире, нет никого техничнее".

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер - о возможности нокаутировать Усика ударом с правой:

"Каждого можно подвести под удар с правой. Некоторые люди хитрее других, некоторые проще. Но если все делаешь правильно, то подвести можно каждого".

Промоутер Усика Александр Красюк:

"Усику придется пройти сквозь ад в первых 6 раундах, потому что Джошуа будет прилагать максимум усилий, пытаться применять всю свою мощь и использует свои габариты. Я, конечно, не знаю всего, что он подготовил, но Джошуа выйдет в ринг, чтобы уничтожить Усика, снести его. И он будет делать для этого все возможное. Это будет жестоко, потому Усик должен быть очень осторожным и обязательно использовать свой боксерский IQ, чтобы держаться на дистанции от Джошуа и выполнять свою работу в соответствии с планом, который команда разработала именно на этот бой".

Усик - Джошуа: официальное промо видео боя-реванша

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

35-летний Усик на профессиональном ринге провел 19 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

Для украинца это будет четвертый бой в супертяжелом весе. После перехода в супертяжи он победил Чазза Уизерспуна, Дерека Чисору и собственно самого Энтони Джошуа.

32-летний Джошуа в профи провел 26 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 2 поражения.