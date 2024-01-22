Джо Джойся считает Тайсона Фьюри фаворитом в поединке против Александра Усика.

Серебряный призер Олимпиады-2016 и бывший временный чемпион мира по версии WBO Джо Джойс поделился своим мнением о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

38-летний британец комплиментарно высказался в адрес обоих боксеров, но считает, что победа в этом сражении достанется "Цыганскому королю".

"Усик - очень умный боец. Он быстрый, наносит много ударов, и у него хороший подбородок. Стоит сказать, что и у Фьюри тоже хороший подбородок. Да, это будет отличный бой. Они оба на вершине. Я с нетерпением жду этого противостояния. Я бы сказал, что победит Фьюри", - сказал Джо Джойс в комментарии YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. В этом поединке определится первый в 21-м веке абсолютный чемпион королевского дивизиона. Кроме того, победитель этого сражения станет первым абсолютным чемпионом хевивейта в эпоху четырех основных поясов.

Добавим, что Александр Усик свой последний поединок провел в августе прошлого года против Даниэля Дюбуа. Украинец победил нокаутом в девятом раунде и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Всего в послужном списке Усика 21 победа в 21 бою в профессиональной карьере.

Тайсон Фьюри за свою карьеру одержал 34 победы в 35 боях (1 ничья) на профи-ринге. В своем предыдущем бою британец с трудом одолел экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок состоялся в октябре 2023 года и завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей.

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