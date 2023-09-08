Тайсон Фьюри отреагировал на результат поединка Усик - Дюбуа.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

"Цыганский король" в грубой форме обратился к украинскому боксеру, заявив, что тот выиграл бой против Дюбуа несправедливо. По мнению Фьюри, скандальный удар Даниэля в пятом раунде был легальным, а не ниже пояса.

"Усик был маленьким мешком дерьма – он жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком.

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Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это не был удар ниже пояса. Он проиграл, его избил Дюбуа", – приводит слова Фьюри Майкл Бенсон на странице в Twitter.

Напомним, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде и защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе. После боя команда британского боксера заявила, что будет добиваться реванша, поскольку считает результат боя несправедливым.

Даниэль Дюбуа утверждает, что его скандальный удар в пятом раунде не нарушал правил, как это решил судья поединка. Команда Дюбуа уже подала апелляцию на результат поединка.

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