Камерунский боец остался недоволен решением судей.

В ночь на 29 октября состоялся поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, который завершился победой "Цыганского короля".

Бывший чемпион UFC отреагировал на поражение от британца в своем дебютном боксерском бою. В своих социальных сетях камерунский боец опубликовал пост, в котором раскритиковал решение судей.

"Тайсон должен сказать спасибо тем двум судьям, что я не выиграл этот бой", - написал Нганну.

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Напомним, бой Фьюри - Нганну продлился все десять раундов и завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей (95:94, 96:93, 95:94). При этом по ходу поединка Нганну удалось в третьем раунде отправить Тайсона Фьюри в нокдаун.

Свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет против Александра Усика. Ранее боксеры подписали контракт на бой.

Отметим, что украинский чемпион посетил бой Фьюри против Нганну и после поединка поднялся в ринг, где провел дуэль взглядов с Тайсоном. Александр Усик также заявил, что готов подраться с "Цыганским королем" 23 декабря этого года.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

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