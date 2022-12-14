Непобежденный английский боксер супертяжелого дивизиона Джо Джойс поделился ожиданиями от потенциального боя за титул абсолютного чемпиона между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
37-летний британец не считает "Цыганского короля" абсолютным фаворитом в поединке с Усиком.
"Многие думают, что это будет односторонняя победа Фьюри, но я считаю, что это сложный поединок для Тайсона. Мне кажется, что бой получится близким.
Безусловно, Фьюри может менять стойки, он выше и способен сделать поединок жестким. Но против Джошуа Усик показал, что может поддерживать высокую работоспособность и наносить много ударов на протяжении 12 раундов. У него тоже есть навыки. Поэтому я считаю, что этот бой будет более близким, чем считают многие", - сказал Джойс в комментарии Sky Sports Boxing.
Отметим, что Джо Джойс в 2013 году участвовал в World Series Boxing в команде "Британские львиные сердца", где проиграл Александру Усику единогласным решением судей в 5-раундовом бою.
На профи-ринге Джойс одержал 15 побед (14 - нокаутом) в 15 поединках. В своем последнем бою 37-летний британец 24 сентября 2022 года нокаутом в 11-м раунде победил опытного новозеландца Джозефа Паркера.
Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планируют провести в феврале-марте 2023 года.