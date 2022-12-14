Джо Джойс считает, что Александр Усик не станет легким соперником для Тайсона Фьюри.

Непобежденный английский боксер супертяжелого дивизиона Джо Джойс поделился ожиданиями от потенциального боя за титул абсолютного чемпиона между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

37-летний британец не считает "Цыганского короля" абсолютным фаворитом в поединке с Усиком.

"Многие думают, что это будет односторонняя победа Фьюри, но я считаю, что это сложный поединок для Тайсона. Мне кажется, что бой получится близким.

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Безусловно, Фьюри может менять стойки, он выше и способен сделать поединок жестким. Но против Джошуа Усик показал, что может поддерживать высокую работоспособность и наносить много ударов на протяжении 12 раундов. У него тоже есть навыки. Поэтому я считаю, что этот бой будет более близким, чем считают многие", - сказал Джойс в комментарии Sky Sports Boxing.

Отметим, что Джо Джойс в 2013 году участвовал в World Series Boxing в команде "Британские львиные сердца", где проиграл Александру Усику единогласным решением судей в 5-раундовом бою.

На профи-ринге Джойс одержал 15 побед (14 - нокаутом) в 15 поединках. В своем последнем бою 37-летний британец 24 сентября 2022 года нокаутом в 11-м раунде победил опытного новозеландца Джозефа Паркера.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планируют провести в феврале-марте 2023 года.

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