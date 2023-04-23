В легком дивизионе состоялось мегасобытие.

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) одержал победу над американцем Райаном Гарсией (23-1, 19 КО). Бой провели в Лас-Вегасе в промежуточном весе 61,6 кг.

Во 2-м раунде Гарсия побывал в нокдауне, пропустив удар левой. В 7-м раунде Джервонта попал Райану левой в туловище, Гарсия через несколько секунд взял паузу, но продолжить бой он не смог. Судья зафиксировал технический нокаут.

Это третья досрочная победа Дэвиса подряд. Для Райана это первое поражение в профессиональной карьере. У Джервонты поражений никогда не было.

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Ситуация в легком весе: что надо знать

Дэвис вполне может претендовать на победителя боя Хэйни - Ломаченко. О заинтересованности в этом уже говорили Дэвин, Василий и Джервонта. Единственный, кто сейчас может помешать такому поединку – Шакур Стивенсон, который является претендентом по линии WBO.

Райан Гарсия вызвал в свое время Ломаченко на бой. Но сейчас он объявил об изменении весовой категории:

"Я чувствую себя намного сильнее в первом полусреднем весе. Этот бой меня не сломает. Я планирую подняться выше и сразиться с топами первого полусреднего дивизиона. Дайте мне их всех. Я хочу вернуться в ринг как можно скорее, как только мне разрешат драться после досрочного поражения. Думаю, что временные ограничения составляют три месяца. Я хочу вернуться к тренировкам".

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