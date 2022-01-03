Райан Гарсия считает, что Василий Ломаченко доминирует в легком весе.

Непобедимый американский боксер Райан Гарсия в своем интервью высказался о Василии Ломаченко.

Цитирует Райана World Boxing News.

"Я бы сказал, что в нашем весе лучшим сейчас является Ломаченко. Затем идет Камбосос, а тройку замыкают Девин Хэйни и Джервонта Дэвис. Двое последних в своих поединках прошлого года не впечатлили", - сказал Гарсия.

Также Райан хотел бы провести бой против украинца.

"Я думаю, что наш поединок с Ломаченко - это большой бой. Хочу подраться с ним. Считаю, что он прекрасный боец, который замечательно дерется. Василий грамотно движется на ринге, не тратит энергию впустую. Он хорошо провел последний поединок, но должен был нокаутировать Комми. Было бы лучше, если бы он нокаутировал Комми, а не продолжал бить его. Тогда он причинил бы ему меньше страданий", - добавил Гарсия.

Отметим, что 23-летний Гарсия одержал 21 победу в 21-м поединке. 18 раз он побеждал нокаутом.

После победы над британцем Люком Кэмпбеллом 2 января 2021 года Гарсия завоевал пояс "временного чемпиона" по версии WBC и стал обязательным претендентом на бой с "регулярным чемпионом" WBC Девином Хэйни.

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Ситуация в легком весе