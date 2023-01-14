Также звездный боксер "наехал" на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к россиянам, употребляющим по отношению к Украине предлог "на".

"Многие люди из РФ говорят "на Украине". Но только термин "на" используется, когда вы едете на остров, или на гору, или на чей-то орган. Поэтому если вы едете куда-то, например к нам, то вы едете в Украину. Сильную, смелую. Да, не такую большую как вы, но сильную, смелую и объединенную", - сказал Усик у себя в Instagram.

Также звездный боксер "наехал" на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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"Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я негодяй. Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? Соловьев, ау! Вы знаете, как закончил Геббельс. По некоторым данным, они с женой покончили с собой. А перед этим жена отравила своих шестерых детей. То есть сначала они убили шестерых детей, а потом застрелились сами. Да, я, возможно, и клоун, и еще кто-то. Но когда вы про красные линии рассказываете... суверенное государство может идти куда угодно – в НАТО, не в НАТО. И мы по сути хотим идти в НАТО, это наша цель. Почему мы, суверенное государство с гимном, с флагом, с президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда идти?", - добавил Усик.

Напомним, что ранее Усик спрогнозировал Путину судьбу Гитлера. 30 декабря боксер опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры. 11 января крымчанин заявил, что УПЦ должна очиститься от негодяев.

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