Даниэль Дюбуа сообщил, что подготовил сюрприз для украинского чемпиона.

Британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое против обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

25-летний спортсмен заявил, что планирует победить Усика, заставив украинского боксера выступать в неудобной манере.

"Все дело в том, чтобы бороться с ним и выйти на удобную дистанцию. Мне просто нужно выключить его. Парень хорошо двигается, поэтому нужно лишить его пространства и все такое. Мы все это предусмотрели.

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У нас есть кое-что для него. Мы готовы ко всему. Теперь все зависит от меня. Я должен выйти и сделать свою работу", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24/7.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на стадионе "Tarczynski Arena" в польском Вроцлаве. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBO и IBF, которыми владеет украинский боксер.

На территории Украины бой Усика против Дюбуа в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Добавим, что в послужном списке украинского боксера 20 побед в 20 боях на профи-ринге. Даниэль Дюбуа, в свою очередь, за свою карьеру одержал 19 побед и потерпел одно поражение в 20 поединках.

Свой предыдущий бой Усик провел в августе прошлого года. Украинец защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе, победив в реванше звездного британца Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа в своем последнем бою нокаутировал южноафриканского боксера Кевина Лерену.

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