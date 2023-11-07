Александр Усик рассказал о главных целях Александра Усика в боксе.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, возможен ли поединок украинца против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Функционер заявил, что для Усика важны титулы, поэтому в приоритете для украинца бой с Тайсоном Фьюри, который владеет поясом WBC.

"Знаете, мы двигаемся другим путем. Мы идем за славой. Мы идем за наследием. Наследие хранится в титулах, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри. Так что в данный момент нам нужен Фьюри", - сказал Александр Красюк в комментарии iFL TV.

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Напомним, Фрэнсис Нганну мощно дебютировал в профессиональном боксе в бою против Тайсона Фьюри. 28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый поединок "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC, который завершился победой британца раздельным решением судей. Отметим, что камерунец мог выиграть бой досрочно: в 3-м раунде он отправил Фьюри в нокдаун, однако дожать соперника все же не смог.

Добавим, что Александр Усик свой следующий поединок проведет против Тайсона Фьюри. Ожидается, что бой состоится в начале следующего года.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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