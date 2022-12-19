Александр Усик не планирует приглашать известных футболистов в свой тренировочный лагерь.

Обладатель поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением о планах чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри готовиться к бою с украинцем вместе с легендой английского футбола Уэйном Руни.

По мнению украинского боксера, Фьюри позвал бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии только для развлечения.

"Что мне Селезнева пригласить? Думаю, они это делают для развлечения. Я не буду приглашать в свой тренировочный лагерь известных футболистов только для того, чтобы они пожали руку и посмотрели, что здесь происходит, а не для помощи.

Видео дня

А для куража у меня и свои ребята есть, мы и с боксерами сможем покуражиться", - сказал Александр Усик в эфире студии MEGOGO.

Добавим, что контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри все еще не подписан.

При этом, оба боксера уже подтвердили свое желание провести этот поединок.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик - Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года. Эту информацию также подтвердил представитель команды украинского боксера Эгис Климас.

Вас также могут заинтересовать новости: