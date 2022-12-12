Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри планирует привлечь легендарного экс-футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни к подготовке к бою с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.
"Цыганский король" заявил, что Руни согласился провести с ним спарринги в тренировочном лагере.
"Я говорил с Уэйном вчера вечером, и он готов к этому. Он правша, но должен переключиться на левшу.
Мы собираемся привлечь Руни для подготовки к бою с Усиком. Нет, это не шутка, это серьезно.
Он собирается приехать в лагерь примерно на четыре недели, чтобы помочь мне", - приводит слова Фьюри ESPN.
Добавим, что Уэйн Руни занимает первое место в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Юнайтед", забив за "красных дьяволов" 253 гола. Также Руни - лучший бомбардир в истории сборной Англии. В его активе 53 забитых гола.
Бывший футболист является известным фанатом бокса и регулярно посещает бои в Великобритании.
Напомним, ранее глава Top Rank Боб Арум рассказал, как продвигаются переговоры по организации боя Усик - Фьюри, а менеджер украинца Эгис Климас заявил, что переговоры по бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе близятся к завершению.
Поединок может состоятся в феврале или в начале марта следующего года.
Усик - Фьюри: профайлы боксеров
- Тайсон Фьюри одержал на профи-ринге 33 победы (24 - нокаутом), еще один его поединок завершился вничью.
- В последнем бою "Цыганский король" победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору.
- В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.
- В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
- До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.