Умер знаменитый экс-чемпион мира по боксу

Умер легендарный бывший чемпион мира по боксу Мигель Канто. Ему было 78 лет.

О смерти мексиканского боксера, который выступал в легчайшем весе, сообщила пресс-служба WBA.

Боксер умер из-за осложнений длительной неврологической болезни. Смерть легенды вызвала волну соболезнований в боксерском мире.

Кто такой Мигель Канто

Канто был чемпионом мира по версиям WBC и The Ring с 1975 по 1979 год и имел в своем активе 14 защит чемпионских титулов.

При росте в 154 см он имел размах рук 160 см. Он побеждал благодаря точности, защите и выносливости, а не силе удара. Это помогло стать ему одним из самых техничных и умных боксеров в истории.

Канто начал заниматься боксом в 1966 году в любительском турнире, а первый поединок среди профессионалов провел в феврале 1969 года, последний – 24 июля 1982 года.

В общем Мигель Канто провел 74 боя, из которых 61 выиграл (15 – нокаутом), потерпел 9 поражений, 4 поединка завершились вничью.

Канто является одним из лучших боксеров в истории Мексики.

21 марта украинский боксер Даниэль Лапин, обладатель поясов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, защитил свои титулы в бою против Кристапса Бульмейстерса (Латвия).

Лапин отправил Бульмейстерса в нокаут уже в первом раунде. Сам бой длился чуть больше минуты.

