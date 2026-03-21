Украинский боксер защитил свои титулы, нокаутировав соперника в первом же раунде

Украинский боксер Даниэль Лапин (13-0, 5 КО), обладатель поясов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, защитил свои титулы в бою против Кристапса Бульмейстерса (Латвия).

Поединок состоялся в рамках вечера бокса Rising Stars, организованного промоутерской компанией украинского чемпиона Александра Усика Usyk 17 Promotions.

Даниэль Лапин отправил Кристапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО) в нокаут уже в первом раунде. Сам бой длился чуть больше минуты.

Видео дня

Кроме того, в рамках мероприятия первую победу в профессиональном боксе одержал олимпийский чемпион-2024 Александр Хижняк. В дебютном бою он победил колумбийца Вильмера Барона (8-13-1, 6 КО).

Другие новости бокса

На днях в Украину приехал известный британский боксер Энтони Джошуа. Он появился в Киеве в компании украинского чемпиона Александра Усика.

Позже Усик рассказал, что они посетили мемориал памяти погибших воинов на Майдане Независимости. Джошуа еще ни разу не был в Украине и согласился на предложение Усика посетить нашу страну.

"Есть два вида иностранцев: те, кто боятся и не едут, и те, кто говорят: "Да, мы готовы". Вот Джей – это один из тех, кто, когда мы начали общаться, и я ему сказал, что мы на несколько дней поедем в Украину, то он ответил, что еще не был в нашей стране. Поэтому когда я спросил, хочет ли он, он ответил: "да"", – поделился украинский чемпион.

