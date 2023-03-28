Энтони Джошуа не против встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа, который проиграл все свои пояса украинцу Александру Усику, заявил о желании провести бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Британский боксер считает, что сейчас пришло время организовать поединок с соотечественником после неудачных предыдущих попыток.

"Лучшего времени для нашего боя не будет. Мне кажется, что сейчас, если его поединок с Усиком не состоится и если Фьюри за это время не подерется с кем-то другим, он нуждается во мне.

Кто виноват в срыве нашего боя в декабре? Может быть, я? Я же не уложился в его дедлайн", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Напомним, в субботу, 1 апреля, Энтони Джошуа проведет бой против американца Джермейна Франклина. Для британца это будет первый поединок с тех пор, как он дважды проиграл Александру Усику.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, 29 апреля должен был провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика. Однако этот поединок сорвался.

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал причину, по которой бой Усик - Фьюри не состоится.

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