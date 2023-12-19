Василий Ломаченко сразится с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок против австралийца Джорджа Камбососа.

Промоутер Боб Арум, который представляет интересы украинца, рассказал, когда состоится этот бой.

"Мы пытаемся завершить соглашение о бое за титул чемпиона мира в легком весе между ним и австралийцем Джорджем Камбососом.

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Я действительно верю, что мы достигли значительного прогресса, и я верю, что этот бой состоится где-то в апреле в Австралии. Австралия - очень большая страна с замечательными людьми", - приводит слова Арума FightHype.com.

Отметим, что на кону в поединке Ломаченко - Камбосос будет стоять титул IBF в легком весе. Ранее этот титул принадлежал Девину Хейни, однако американец принял решение перейти в другую весовую категорию и пояс стал вакантным.

Свой предыдущий бой Джордж Камбосос провел в июле 2023 года. Австралиец одержал победу против британца Макси Хьюза. Василий Ломаченко в своем последнем бою проиграл Девину Хейни. Поединок состоялся в мае 2023 года и завершился победой американца единогласным решением судей.

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