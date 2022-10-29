Оба уложились в лимит легкого дивизиона.

Боксеры легкого веса Василий Ломаченко и Джемейн Ортис провели официальную процедуру взвешивания перед поединком.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.

Оба уложились в лимит легкого дивизиона. Немножко тяжелее оказался Ломаченко.

Результаты взвешивания:

Василий Ломаченко - 61,1 кг

Джемейн Ортис - 60,8 кг

Ломаченко - Ортис: перед боем

Утром 30 октября в Нью-Йорке Василий Ломаченко проведет первый для себя в 2022 году поединок. Ранее УНИАН рассказывал, где смотреть трансляцию боя.

Соперники посмотрели друг другу в глаза, но американец Ортис надел солнцезащитные очки.

Украинец Ломаченко пообещал, что в воскресенье утром его соотечественники получат положительные эмоции. В то же время Ортис назвал это противостояние "шансом всей своей жизни".

Промоутер ранее сообщал, что Василий преследует цель стать абсолютным чемпионом мира и поэтому будет делать все возможное, чтобы выйти в ринг против другого американца - Девина Хэйни. Но сначала надо убрать со своего пути Ортиса, который даже не провел в своей карьере ни одного 12-раундового поединка.

Букмекеры сделали прогноз в пользу Ломаченко. Экс-чемпион мира котируется как несомненный фаворит.