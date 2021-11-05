Майк Тайсон назвал Энтони Джошуа "малышом".

Знаменитый боксер Майк Тайсон сообщил, что он готов помочь Энтони Джошуа подготовиться к реваншу с Александром Усиком.

Цитирует Тайсона Еssentiallysports.

"Готов ли я помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я много говорил о нем, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт побери, просто ребенок, еще малыш. Он поздно начал заниматься боксом, поэтому Энтони до сих пор учится", - отметил Тайсон.

Напомним, что ранее Фьюри предлагал Джошуа свои услуги, а также тренер британца серьезно говорил о возможности готовить Энтони к бою с Усиком.

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Автор: Артем Будрин