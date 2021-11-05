Знаменитый боксер Майк Тайсон сообщил, что он готов помочь Энтони Джошуа подготовиться к реваншу с Александром Усиком.
Цитирует Тайсона Еssentiallysports.
"Готов ли я помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я много говорил о нем, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт побери, просто ребенок, еще малыш. Он поздно начал заниматься боксом, поэтому Энтони до сих пор учится", - отметил Тайсон.
Напомним, что ранее Фьюри предлагал Джошуа свои услуги, а также тренер британца серьезно говорил о возможности готовить Энтони к бою с Усиком.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.