55-летний Майк Тайсон вернется в ринг в феврале.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) вернется в ринг в феврале 2022 года.

Об этом сам американец рассказал для The Sun.

"Я собираюсь провести бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, но это будет действительно оппонент, который мотивирует", - сказал Майк.

СМИ сообщали, что соперником Тайсона будет кто-то из двух братьев-видеоблогеров: либо Логан Пол, либо Джейк Пол. Это будет выставочный бой.

Напомним, что у Тайсона сорвался выставочный бой с Эвандером Холифилдом. Боксеры не договорились по финансовым причинам.

Майк Тайсон: боксерская карьера

В ноябре 2020 года Майк Тайсон провел выставочный бой против экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса. Поединок завершился вничью.

До этого 55-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.

Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Он был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.

Автор: Артем Будрин