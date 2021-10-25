Статуя была открыта в Лас-Вегасе.

Легендарному экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону (50-6, 44 КО) открыли статую в Лас-Вегасе, США.

Об этом Тайсон рассказал на своей странице в Instagram.

Боксер посетил церемонию открытия статую, а в соцсети написал: "Наконец-то бессмертен".

Впрочем, фанатам бокса трехметровая статуя Тайсона не понравилась. Они отметили, что она совсем не похожа на легендарного боксера.

"Эта статуя не имеет ничего общего с чемпионом", "Тот, кто сделал эту статую, должен быть уволен", "Кто это?", "Больше похоже на Майкла Джордана", "Это какой-то пранк, как со статуей Роналду?", - комментируют болельщики на странице daznboxing в соцсети.

Майк Тайсон: боксерская карьера

В ноябре 2020 года Майк Тайсон провел выставочный бой против экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса. Поединок завершился вничью.

До этого 54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.

Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Он был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.

Автор: Антон Дударь