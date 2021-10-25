Майк Тайсон присутствовал на церемонии открытия / фото instagram.com/miketyson
Легендарному экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону (50-6, 44 КО) открыли статую в Лас-Вегасе, США.
Об этом Тайсон рассказал на своей странице в Instagram.
Боксер посетил церемонию открытия статую, а в соцсети написал: "Наконец-то бессмертен".
Впрочем, фанатам бокса трехметровая статуя Тайсона не понравилась. Они отметили, что она совсем не похожа на легендарного боксера.
"Эта статуя не имеет ничего общего с чемпионом", "Тот, кто сделал эту статую, должен быть уволен", "Кто это?", "Больше похоже на Майкла Джордана", "Это какой-то пранк, как со статуей Роналду?", - комментируют болельщики на странице daznboxing в соцсети.
фото instagram.com/daznboxing
фото twitter.com/BOXRAW
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Майк Тайсон: боксерская карьера
- В ноябре 2020 года Майк Тайсон провел выставочный бой против экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса. Поединок завершился вничью.
- До этого 54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году.
- На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.
- Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Он был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.