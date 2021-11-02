Шугархилл Стюард решительно настроен помочь Энтони Джошуа.

Коуч чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугархилл Стюард намерен помочь Энтони Джошуа подготовиться к реваншу с Александром Усиком.

Стюард дал интервью для Boxing Scene.

"Мы абсолютно серьезно настроены помочь Джошуа в лагере. Хотим, чтобы он сначала победил Усика, ведь желаем увидеть бой Фьюри - Джошуа, как и все фаны бокса в мире. Это не манипуляции или шутки. С радостью поможем, потому что он способен победить Усика, это не новость для кого-то", - сказал тренер.

"В старые времена боксеры ходили к другим в залы за помощью. Это спорт, и мы должны думать об этом как о спорте. Не забывайте: когда бокс супертяжей на высоте - весь бокс тоже. Самый большой поединок - это Фьюри с Джошуа. Все мы знаем, как он повлияет на спорт, когда они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира. Этот бой не может быть еще больше", - добавил Стюард.

Напомним, что ранее сам Тайсон Фьюри изъявил желание готовить Джошуа к реваншу с Усиком. Отец Фьюри рассказывал, что он хочет видеть бой своего сына с украинцем.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин