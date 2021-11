Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик наконец дождался момента, когда его пояса прибудут в Украину.

Эти титулы 34-летний спортсмен выиграл в бою с Энтони Джошуа еще 25 сентября, но из-за того, что на поясах нужно было выгравировать инициалы и место проведения поединка, трофеи к Усику прибыли только сейчас.

Александр показал пояса, которые лежали в автомобиле и прокомментировал это в шутку, употребляя английский язык.

"Listen, guys! It's not cruiserweight, it's heavyweight", - сказал Усик на английском, что переводится как "Слушайте, ребята! Это не крузервейт, это супертяжелый вес".