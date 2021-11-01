Александр Усик шутливо разговаривал на камеру на английском языке.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик наконец дождался момента, когда его пояса прибудут в Украину.

Эти титулы 34-летний спортсмен выиграл в бою с Энтони Джошуа еще 25 сентября, но из-за того, что на поясах нужно было выгравировать инициалы и место проведения поединка, трофеи к Усику прибыли только сейчас.

Александр показал пояса, которые лежали в автомобиле и прокомментировал это в шутку, употребляя английский язык.

"Listen, guys! It's not cruiserweight, it's heavyweight", - сказал Усик на английском, что переводится как "Слушайте, ребята! Это не крузервейт, это супертяжелый вес".

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, ставший чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Уже известно, что боксеры проведут реванш.

Автор: Артем Будрин