В ночь на 24 апреля британский боксер Тайсон Фьюри нокаутом в шестом раунде победил своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.
Победу Фьюри, а также слова Цыганского короля о завершении карьеры прокомментировал бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис.
"Фьюри находится на пике своей карьеры, он лучший супертяжеловес в мире. Ничто его не остановит. Он возьмет какое-то время, отдохнет и вернется к нам. Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет. Думаю, Фьюри вернется на ринг. Я верю, что Фьюри захочет стать абсолютным чемпионом.
Фьюри всегда меня потрясал. Это был отличный бой для него. В конце Диллиан Уайт даже не знал, что его ждет. Это был великолепный апперкот. Я не думал, что стойка левши от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Диллиан Уайт распрямлялся, а Фьюри двигался со стороны в сторону. Это открыло Уайта для апперкота. Он пытался сдержать джеб Тайсона. Фьюри быстро это понял и выбросил апперкот", - приводит слова Льюиса Fightnews.
Добавим, что отец и тренер британского супертяжа Джон Фьюри опроверг слова Тайсона и признался, что его сын проведет бой против победителя пары Усик - Джошуа.
Добавим, что реванш Усик - Джошуа должен состояться этим летом.
Фьюри - Уайт: после боя
- В активе Фьюри 32 победы в 33 боях, 27 из которых 33-летний спортсмен выиграл нокаутом. Один бой Цыганского короля завершился вничью - это был первый поединок против американца Деонея Уайлдера в 2018 году.
- Уайт за свою профессиональную карьеру провел 31 бой, 28 из которых он выиграл и три проиграл. 19 раз Диллиан Уайт побеждал своих соперников нокаутом.
- Свой прошлый бой Тайсон Фьюри провел в октябре прошлого года, тогда Цыганский король нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
- Диллиан Уайт в марте 2021-го года в реванше в четвертом раунде нокаутировал россиянина Поветкина и вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, и второстепенный пояс WBC Diamond.