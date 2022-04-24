Бывший абсолютный чемпиона мира уверен, что Фьюри еще вернется на ринг.

В ночь на 24 апреля британский боксер Тайсон Фьюри нокаутом в шестом раунде победил своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Победу Фьюри, а также слова Цыганского короля о завершении карьеры прокомментировал бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

"Фьюри находится на пике своей карьеры, он лучший супертяжеловес в мире. Ничто его не остановит. Он возьмет какое-то время, отдохнет и вернется к нам. Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет. Думаю, Фьюри вернется на ринг. Я верю, что Фьюри захочет стать абсолютным чемпионом.

Фьюри всегда меня потрясал. Это был отличный бой для него. В конце Диллиан Уайт даже не знал, что его ждет. Это был великолепный апперкот. Я не думал, что стойка левши от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Диллиан Уайт распрямлялся, а Фьюри двигался со стороны в сторону. Это открыло Уайта для апперкота. Он пытался сдержать джеб Тайсона. Фьюри быстро это понял и выбросил апперкот", - приводит слова Льюиса Fightnews.

Добавим, что отец и тренер британского супертяжа Джон Фьюри опроверг слова Тайсона и признался, что его сын проведет бой против победителя пары Усик - Джошуа.

Добавим, что реванш Усик - Джошуа должен состояться этим летом.

Фьюри - Уайт: после боя