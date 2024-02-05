Тайсон Фьюри на повышенных тонах пообщался с Эгисом Климасом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри очень дерзко высказался в адрес менеджера Эгиса Климаса, который представляет интересы Александра Усика.

В ходе разговора во время стрима между командами Фьюри и Усика, "Цыганский король" начал угрожать Климасу выбить зубы за якобы оскорбления жены британского боксера. Но, как оказалось, функционер не оскорблял жену Фьюри и Тайсону тут же пришлось извиниться за свои слова.

– Эгис, никогда не называй меня трусом! У меня 35 профессиональных боев. Я в боксе 18 лет. Я 10 раз вставал с канваса после крупнейших ударов в истории, чтобы победить. Никогда не был трусом, никогда не отступал в своей жизни. Если какой-то человек называет мою жену с**ой - я выбью тебе зубы! Ты понял?

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– Я не называл твою жену с**ой. Я не делал такого дерьма.

– Тогда я извиняюсь за слова, потому что я думал, ты сказал о моей жене.

– Дерьмо случается!

– Я боксировал всю свою жизнь. Почему ты называешь меня трусом? Ты же никогда не боксировал!, - сказал Фьюри.

Напомним, 17 февраля этого года должен был состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри, но британец получил травму и бой был перенесен на 18 мая 2024 года.

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