Бой за "абсолюта" между Усиком и Фьюри перенесли на 18 мая.

Накануне была объявлена новая дата поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британский боксер отреагировал на назначение новой даты боя с украинцем. "Цыганский король" в своем Instagram, заявил что разобьет Усика.

"У нас новая дата - 18 мая. Не могу дождаться, чтобы разбить кролика. Большое уважение моему брату, Турки Аль аш-Шейху, за величайший бой века", - написал Фьюри.

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Напомним, бой Усик - Фьюри изначально планировали провести 17 февраля 2024 года, однако британский боксер получил травму в тренировочном лагере и поединок пришлось перенести.

Официальная дата поединка Усик - Фьюри - 18 мая 2024 года.

Стоит отметить, что в этот раз организаторы позаботились о том, чтобы поединок не был сорван. Накануне стало известно, что 18 мая бой в любом случае состоится, с Фьюри или без. Организатор боя сообщил, что если "Цыганский король" не выйдет в ринг в указанную дату, то будет оштрафован, а на его место будет назначен другой соперник. Такие же санкции будут применены и к Усику, если он вдруг не сможет выйти на бой.

Добавим, что Усик и Фьюри до сих пор ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере. Украинец одержал 21 победу в 21 бою. В послужном списке британца 34 победы и 1 ничья в 35 боях.

Александр Усик владеет поясами WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри - чемпион мира по версии WBC.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

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