Майкл Хантер высказал свои претензии к британскому супертяжу Тайсону Фьюри.

Американский боксер Майкл Хантер раскритиковал чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

35-летний американец считает, что британский боксер избегает боя с Александром Усиком, потому что видит в нем серьезного конкурента.

"Эти чуваки не хотят драться. Они просто не хотят драться. Они только хотят делать что-то другое. Они хотят славы. Они хотят каких-то оправданий. Большинство из них такое делает. В общем, это плохая вещь для бокса.

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Я снимаю шляпу перед Фрэнсисом Нганну и его командой за то, что сделали это сражение реальностью, воспользовались возможностью. Потому что у нас, по сути, есть клоун, у которого есть титул. Это плачевная ситуация.

Я уважаю Усика, потому что Усик хочет побеждать, хочет быть конкурентным. Он сделал все: он уехал на Олимпиаду, он хотел быть чемпионом в крузервейте, чемпионом в хевивейте, сейчас хочет все титулы. Так и должно быть.

Мне кажется, он бился бы в более быстром темпе, если бы ему разрешили. Но эти супертяжы столь мякотели в наши дни. Их сердца разбиты, они эмоциональны, их эго слишком занято другим. Они не могут столкнуться с реальностью. У них большая голова и они думают, что могут что-нибудь сделать, а на самом деле совсем не так.

Вот почему я считаю Тайсон Фьюри ушел от боя против Усика. Мы знаем, что Усик действительно серьезный конкурент. Он создаст Тайсону Фьюри проблем, это даже не секрет, особенно сейчас. Если бы он хотя бы сражался с достойным бойцом.

Ты же говоришь, что ты самый лучший, что ты конкурент для других, сделай вещи для боксерского сообщества. Это просто плохо. Я считаю это эгоистическим шагом Тайсона Фьюри. Но это бизнес", - приводит слова Хантера Seconds Out.

Напомним, в апреле этого года должен был состояться поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Однако стороны не смогли согласовать условия контракта и поединок был сорван.

Таким образом, Александр Усик проведет защиту титулов IBF, WBA, WBO, IBO в бою против Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в октябре проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Добавим, что победитель мегафайта Усик - Фьюри должен был стать первым абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в 21-м веке.

Последним абсолютным чемпионом мира в хевивейте является Леннокс Льюис. В 1999 году в объединительном бою он победил Эвандера Холифилда.

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