Джаред Андерсон верит, что Нганну может нокаутировать Фьюри.

Непобежденный боксер супертяжелого веса Джаред Андерсон поделился своим прогнозом на бой бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну против чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри.

Андерсон считает, что камеруно-французский боец может нокаутировать "Цыганского короля".

"Это бой в супертяжелом весе. В конце концов, у Нганну есть шанс панчера. Если он донесет удар, то Тайсон может не подняться.

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Если Нганну правильно мыслит, если он пересмотрит поединок Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера, то попытается продержаться как можно дольше. Если он это сделает, то будет сохранять свою мощь на протяжении всего боя, как это делал Чарльз Мартин", - приводит слова Андерсона Sky Sports.

Поединок Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Это будет 10-ти раундовый бой, который пройдет классическим правилам бокса.

Напомним, Тайсон Фьюри свой последний бой провел в декабре 2022 года. "Цыганский король" в 10 раунде нокаутировал своего соотечественника Дерека Чисору.

На профи-ринге Фьюри провел 34 поединка, в которых одержал 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну в своем последнем бою единогласным решением судей победил Сирила Гана в январе 2022 года. Всего в послужном списке камеруно-французского бойца 17 побед в 20 боях в UFC.

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