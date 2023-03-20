"Барселона" увеличила отрыв от "Реала" в турнирной таблице до 12 очков.

В воскресенье, 19 марта, в центральном матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" победила мадридский "Реал".

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал результат встречи и попытался объяснить причины поражения своей команды.

По мнению итальянского специалиста, в этом матче мадридцам не хватило концентрации в концовке игры, что и привело к пропущенному голу.

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"Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.

Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

Что касается незасчитанного гола, то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться. Будем бороться до конца за победу в Ла Лиге.

Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать", - приводит слова Карло Анчелотти издание AS.

Стоит отметить, что для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это пятое поражение в 8 "Эль-Класико" в Ла Лиге. Еще 3 матча команда выиграла.

Лишь четыре тренера "Реала" добивалась четырех и более побед в "Эль-Класико" в чемпионате Испании: Зинедин Зидан (4), Луис Моловни (5), Франсиско Бру (5) и Мигель Муньос (12).

Победа над "Реалом" позволила "Барселоне" увеличить отрыв от мадридцев в турнирной таблице до 12 очков. До завершения чемпионата Испании осталось всего 12 туров.

В следующем туре "Барселона" сыграет с "Эльче" (1 апреля), а "Реал" встретится с "Вальядолидом" (2 апреля).

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