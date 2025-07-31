Четвертый сезон УПЛ в условиях большой войны: новые команды, открытые стадионы и единый пул трансляций

Уже 1 августа в Украине начинается новый футбольный сезон - стартует Премьер-Лига. Это - четвертый розыгрыш Чемпионата Украины в условиях большой войны. Но несмотря на обстрелы, тревоги и нестабильную ситуацию с безопасностью в целом - украинский футбол продолжает существовать и развиваться, имея уникальный для Европы опыт. Как и в прошлом году, болельщики смогут наслаждаться родным футболом на УПЛ.ТВ, который сохраняет единый телепул всех матчей.

"Новички" и "юбиляры"

Прежде всего - об участниках. Вместо "Черноморца", "Ингульца", "Левого Берега" и "Ворсклы", которые выбыли в Первую лигу по результатам прошлого сезона, в УПЛ вошли четыре новые команды: "Металлист 1925", "Эпицентр", СК "Полтава" и "Кудривка". Последняя - первый представитель Черниговской области в элитном дивизионе с начала полномасштабной войны. Также, впервые за 30 лет болельщиков из Хмельницкой области игрой в Премьер-Лиге будет радовать собственная команда - "Эпицентр".

Нынешний розыгрыш чемпионата будет наполнен статистическими юбилеями. Так, свои 1000-е матчи в украинском первенстве проведут "Динамо" и "Шахтер". Также, обе команды могут забить свои 2200-е голы. А вот луганская "Заря" наоборот - может пропустить 1000-й гол.

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УПЛ.ТВ остается лидером

УПЛ.ТВ сохранит единый телепул матчей. Украинский футбол будет доступен на ОТТ-платформах для болельщиков как в Украине, так и за рубежом.

Рейтинги телеканала УПЛ.ТВ в течение сезона 2024/25 росли, по итогам апреля он ворвался в топ-10 рейтинга по доле просмотров через ОТТ среди более 300 украинских телеканалов, доступных подписчикам платных ОТТ-платформ. Аналитическая группа УПЛ.ТВ в апреле 2025 года зафиксировала рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%! А в июне телеканал УПЛ.ТВ был признан лучшим спортивным каналом года в Украине во время VIII церемонии награждения телеканалов BigData Awards. Награду от организаторов премии получили Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий и руководитель УПЛ.ТВ Максим Радченко.

"Для нас ценна и эта награда, и доверие клубов, ведь УПЛ.ТВ - это канал клубов, это их детище, - рассказывает Максим Радченко, - Каждый позитивный шаг отражается положительно в коммерциализации. Очень важный фактор - вопрос прозрачности, потому что у нас решения не принимаются единолично. Мы проводим собрания клубов, показываем им разные модели, которые могут работать дальше. Клубы задают вопросы, кто-то против, кто-то за, но в итоге мы совместно приходим к консенсусу. И, благодаря мужеству наших защитников, можем это реализовывать".

Безопасность и доступ к стадионам

Меры безопасности для проведения Чемпионата Украины остаются неизменными - в случае объявления воздушной тревоги, рефери будет прерывать матч. К слову, в прошлом сезоне такие перерывы затронули 38 матчей. Часть из них (12) началась с задержками - до 95 минут. Еще в 8 случаях, кроме задержки начала матча, приходилось прерывать игры из-за воздушных тревог, а встреча 4-го тура между ЛНЗ и "Карпатами" (26 августа 2024 года) была начата на 6 часов позже.

В 12-ти матчах воздушные тревоги звучали уже по ходу игры, самая длинная пауза составила 105 минут.

А матч между "Кривбассом" и "Шахтером", который начался 1 сентября 2024 года, а завершился 16 апреля 2025 года, стал самым длинным в истории украинского и, наверное, мирового футбола - 326 760 минут!

Но даже в таких сверхтяжелых условиях на стадионы, где проходят матчи Чемпионата Украины, постепенно возвращаются зрители - УПЛ при поддержке УАФ получила разрешение на эту свою инициативу от Министерства молодежи и спорта. Размеры квот для стадионов зависят от вместимости укрытий, которые могут принять заявленное количество зрителей за необходимое для их эвакуации время, и других факторов безопасности.

"Наше главное достижение, что Чемпионат Украины проводится в таких условиях, происходят все запланированные матчи. Стадионы, принимающие зрителей во время войны, вдохновляют игроков на поле и дают миру сильный сигнал о несокрушимости украинского народа. А мы перед каждым матчем благодарим ВСУ за возможность играть в футбол", - подчеркивает Президент УПЛ Евгений Дикий.

К слову, в сезоне 2024/25 на матчах Чемпионата УПЛ суммарно побывали 276 896 болельщиков, а матч заключительного тура между "Карпатами" и "Зарей" собрал 6 500 зрителей на трибунах стадиона "Украина". В этом году ожидается еще большее количество болельщиков.

Сезон 2025/26 станет еще одним испытанием на прочность для украинского футбола. Но несмотря на все, Чемпионат Украины будет продолжать развиваться, клубы УПЛ - продолжать искать возможности для модернизации инфраструктуры и организованной деятельности, направленной на дальнейшую коммерциализацию совместного продукта.

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