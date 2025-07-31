После полномасштабного вторжения Дальмайер активно поддерживала Украину и участвовала в инициативах организации Athletes for Ukraine.

Трагическая гибель в Гималаях знаменитой немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер потрясла все мировое спортивное сообщество.

На это трагическое событие отреагировало очень много спортсменов, спортивных деятелей, а также бывших коллег биатлонистки. Они выразили соболезнования родным Дальмайер и поделились воспоминаниями о ней.

О смерти Дальмайер высказалась швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин, которая написала, что вся биатлонная семья мысленно с Лаурой.

Видео дня

Теплыми воспоминаниями о немке поделилась известная финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. В соцсети она выложила совместный снимок, сделанный в феврале.

Также на смерть Дальмайер публикацией совместного фото в соцсетях отреагировала другая знаменитая биатлонистка из Германии Магдалена Нойнер:

"У нас с Лаурой длинная общая история; мы тренировались вместе в детстве. Мы знали друг друга очень давно, но не так часто виделись. Но когда виделись, мы всегда были очень счастливы".

Нойнер призналась, что очень жалеет, что не встретилась с Дальмайер еще.

"Не стоит откладывать такие вещи, особенно с людьми, которые тебе нравятся, с которыми ты хочешь встретиться", - рассказала легендарная немка.

А Габриэла Соукалова, одна из главных соперниц Дальмайер написала: "Это огромный шок... Я всегда буду носить Лауру в своем сердце, конечно, не только как свою соперницу на трассе, удивительную и феноменальную биатлонистку, но главное как замечательного человека, подругу, которую я любила и всегда буду любить. Я никогда не забуду ее улыбку, которой она даже в трудные минуты могла поднять настроение".

Соукалова также рассказала, каким человеком была Дальмайер, отметив, что она запала в сердца людей, болельщиков не только благодаря своим удивительным результатам, но и потому, что "не боялась быть собой, самобытной, исключительной".

"Ее жизнь была большим вдохновением для многих людей, включая меня. Она всегда знала, чего хочет и зачем она здесь. Дорогая Лауро, я никогда не забуду тебя", - написала Соукалова.

Не остались в стороне от трагедии и звездные представители мужского биатлона Симон Фуркад, Ветле Шостад Кристиансен и Кентен Фийон-Мае, который назвал Дальмайер "страстной и очаровательной атлеткой с прекрасной душой".

Украинские спортсмены также отреагировали на гибель немецкой экс-биатлонистки. Украинская олимпийская чемпионка Вита Семеренко написала:

"Вместе соревновались, вместе радовались медалям. Это тяжелая потеря... Для биатлона, для нас всех. Лаура, спасибо за все. Вечная память".

Также на это трагическое событие отреагировали украинские биатлонисты Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный и Андрей Хмиль, а также скелетонист Владислав Гераскевич.

Гераскевич в прощальных словах вспомнил, как Дальмайер поддерживала Украину:

"Лаура Дальмайер - легенда биатлона. Одна из лучших спортсменок всех времен. Она также была замечательным и отзывчивым человеком. В начале полномасштабного вторжения она активно поддерживала Украину и участвовала в инициативах немецкой организации Athletes for Ukraine, которая с марта 2022 года всячески помогает Украине и продолжает делать это сейчас. Очень жаль. Соболезнования родным и близким и огромная благодарность за все".

На гибель спортсменки также отреагировали некоторые немецкие футбольные клубы. "С Лаурой Дальмайер мы теряем замечательную спортсменку и искреннего человека. Наши мысли и глубокие соболезнования с ее семьей, друзьями и всей биатлонной семьей. Покойся с миром, Лауро", - говорится в заявлении футбольного клуба "Шальке".

А президент футбольного клуба "Бавария" Герберт Хайнер сказал, что новость о Дальмайер "глубоко потрясла всех нас". "Дальмайер будут помнить не только как выдающуюся мировую икону биатлона, но и, прежде всего, как личность, чье влияние вышло за пределы спорта", - высказался он.

Гибель Лауры Дальмайер

28 июля известная биатлонистка попала под камнепад в горах Пакистана на высоте более 5000 м. Несмотря на развернутую спасательную операцию спасти ее не удалось. 30 июля было объявлено о ее смерти. Тело спортсменки так и останется в горах, поскольку достать его не представляется возможным.

Вас также могут заинтересовать новости: