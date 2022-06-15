Непобедимый британец хочет солидную сумму за свое возвращение на ринг.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что готов вернуться в бокс для проведения объединительного поединка с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

33-летний британец готов драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе только если ему предложат самый большой гонорар в истории бокса.

"Я вернусь на ринг, 100%. Как в фильме, когда Джерри Магуайр кричал: "Покажи мне деньги". Если кто и способен на это, то это мой промоутер Фрэнк Уоррен. Я бы хотел получить полмиллиарда фунтов для того, чтобы возобновить карьеру. Говорю правду, если вы хотите, чтобы я вернулся, это обойдется в полмиллиарда", - передает слова Фьюри ESPN.

Не оставил без внимания Тайсон Фьюри и предстоящий реванш Джошуа против Усика. Цыганский король подчеркнул, что уверен в победе украинца и пообещал разобраться с ним.

"Когда этот средневес (Усик) нокаутирует этого бодибилдера (Джошуа), останется только один человек, который сможет разобраться с этим цирком, не правда ли? Что я бы хотел сказать людям, которые желают, чтобы бой состоялся - вам лучше иметь большую чековую книгу, чтобы вернуть "Цыганского короля" на ринг. Это будет стоить денег", - добавил Фьюри.

Напомним, свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".

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