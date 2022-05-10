Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий, составленного спортивным стриминговым сервисом DAZN.
Украинский боксер обошел в новом рейтинге мексиканца Сауля Альвареса, который накануне сенсационно проиграл российскому боксеру Дмитрию Биволу в бою за титул WBA Super в полутяжелом весе. Вторым в рейтинге идет Теренс Кроуфорд, сообщает DAZN.
ТОП-10 рейтинга DAZN
- Александр Усик (Украина)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Наоя Инуэ (Япония)
- Эррол Спенс (США)
- Дмитрий Бивол (россия)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Джордж Камбосос (Австралия)
- Стивен Фултон (США)
- Шакур Стивенсон (США)
Отметим, что в топ-10 не попал британец Энтони Джошуа, который ждет реванша с Усиком. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, который не так давно эффектно нокаутировал Диллиана Уайта и защитил свой титул, занимает в рейтинге всего 7-е место.
Напомним, сейчас Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан главным событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.
- В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- На счету Энтони Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.