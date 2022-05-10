Украинский супертяж сместил с первой строчки мексиканца Сауля Альвареса.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий, составленного спортивным стриминговым сервисом DAZN.

Украинский боксер обошел в новом рейтинге мексиканца Сауля Альвареса, который накануне сенсационно проиграл российскому боксеру Дмитрию Биволу в бою за титул WBA Super в полутяжелом весе. Вторым в рейтинге идет Теренс Кроуфорд, сообщает DAZN.

ТОП-10 рейтинга DAZN

Александр Усик (Украина)

Теренс Кроуфорд (США)

Сауль Альварес (Мексика)

Наоя Инуэ (Япония)

Эррол Спенс (США)

Дмитрий Бивол (россия)

Тайсон Фьюри (Великобритания)

Джордж Камбосос (Австралия)

Стивен Фултон (США)

Шакур Стивенсон (США)

Отметим, что в топ-10 не попал британец Энтони Джошуа, который ждет реванша с Усиком. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, который не так давно эффектно нокаутировал Диллиана Уайта и защитил свой титул, занимает в рейтинге всего 7-е место.

Напомним, сейчас Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан главным событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик - Джошуа: что известно о реванше