Боб Арум подтвердил, что Фьюри завершил карьеру боксера.

Известный промоутер Боб Арум ответил на вопрос относительно решения чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри завершить карьеру.

90-летний глава промоутерской компании Top Rank подтвердил, что британский боксер на данный момент завершил карьеру. Но есть нюанс, о котором функционер рассказал в интервью Fightnews.com.

"Тайсон Фьюри ушел на пенсию. И он будет пребывать на пенсии до тех пор, пока мы не придем к нему с предложением о следующем большом событии. Вот тогда он и вернется", - заявил Арум.

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

Свой последний бой Тайсон Фьюри провел 24 апреля. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".

Добавим, что Усик и Джошуа повторно выйдут в ринг в июле этого года - СМИ называют дату 23 июля.

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