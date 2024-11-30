Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, как собирается действовать во время боя-реванша с украинцем Александром Усиком.
Британец не думает, что может быть лучше, чем в первом бою против украинца, поскольку считает свое выступление в первом противостоянии одним из лучших в собственной жизни. Слова Фьюри приводит Sky Sports Boxing.
Западный спортсмен назвал свое выступление "фантастическим", а Усика - одним из своих лучших соперников.
Фьюри поставил вопрос, может ли сделать что-то лучше во время боя-реванша, и так ответил:
"…Я могу быть более сосредоточенным и устраивать меньше клоунады, и я думаю, что этого достаточно".
Фьюри - Усик: реванш в центре внимания
Александр Усик в мае одержал победу над Тайсоном Фьюри по решению судей и получил титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинский боксер смог защитить свои чемпионские пояса по версиям IBF, WBA и WBO и отобрал у соперника титул чемпиона по версии WBC. После боя Фьюри утверждал, что Усик якобы одержал победу из-за того, что его страна воюет.
Бой-реванш должен состояться в Саудовской Аравии 21 декабря. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе - американский боксер Майк Тайсон, намекнул, что надеется на победу британца.