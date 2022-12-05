Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в начале 2023 года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готов провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика, который владеет поясами WBA Super, WBO, IBO и IBF.

Скандальный британский боксер заявил, что бой с украинцем пройдет в феврале-марте следующего года.

"Я с нетерпением жду большого 2023 года. Я слышу все эти разговоры о больших деньгах в Саудовской Аравии. Фрэнк Уоррен говорил мне, что бой может пройти в первом квартале следующего года в феврале или начале марта.

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Так что сделаем это. Я готов, и Усик, похоже, готов.

Он просто похож на кролика. У него глаза расположены далеко друг от друга, и у него большая щель в зубах. Мне кажется, мой папа дал ему прозвище "Кролик". Назовите меня "Фермер", потому что я сниму шкурку с кролика и съем его на завтрак. Вот что мы с ним сделаем. Вы можете поставить меня первым номером, а имена следующих трех соперников положить в шляпу и выбрать. Это Джойс, Усик и Уайлдер", - приводит слова Тайсона Фьюри Вoxingnews24.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик также сообщил, что бой с Тайсоном Фьюри состоится ориентировочно в феврале-марте 2023 года.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

Тайсон Фьюри 3 декабря провел бой против своего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок завершился победой "Цыганского короля" техническим нокаутом в 10-м раунде.

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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