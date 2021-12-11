Британский чемпион ждет, чтобы провести бой с украинцем.

Непобедимый боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику и вызвал его на поединок.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Тwitter.

Фьюри позвонил Усику, прилетевшему в Нью-Йорк болеть за Василия Ломаченко, с помощью FaceTime.

"Передайте Александру, что я иду за ним", - пригрозил Фьюри.

Усик ответил, что пока не думает о Тайсоне.

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2021

Ранее "Цыганский король" рассказывал, что он сделает с Усиком в ринге.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.

Автор: Артем Будрин