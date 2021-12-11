Тайсон Фьюри / фото REUTERS
Непобедимый боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику и вызвал его на поединок.
Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Тwitter.
Фьюри позвонил Усику, прилетевшему в Нью-Йорк болеть за Василия Ломаченко, с помощью FaceTime.
"Передайте Александру, что я иду за ним", - пригрозил Фьюри.
Усик ответил, что пока не думает о Тайсоне.
— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2021
Ранее "Цыганский король" рассказывал, что он сделает с Усиком в ринге.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".
- Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.