Тайсон Фьюри / фото REUTERS

Непобедимый боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику и вызвал его на поединок.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Тwitter. 

Фьюри позвонил Усику, прилетевшему в Нью-Йорк болеть за Василия Ломаченко, с помощью FaceTime. 

"Передайте Александру, что я иду за ним", - пригрозил Фьюри.

Усик ответил, что пока не думает о Тайсоне.

Ранее "Цыганский король" рассказывал, что он сделает с Усиком в ринге.

Читайте такжеБой с Усиком откладывается: WBC официально назначил соперника для Фьюри

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Автор: Артем Будрин