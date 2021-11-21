Британец дерзко провоцирует Александра Усика.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стремится провести поединок с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Британец высказался о потенциальном объединительном бое с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира для Ютуб-канала iFL TV.

"Мне безразлично, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером (речь об Усике - прим.ред.) и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, словно грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но потом я сдам назад и еще раз его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий", - сказал Фьюри.

"Сейчас такая ситуация, что мое мнение ничего не значит относительно моего желаемого следующего оппонента. Мне придется провести бой с соперником, который доступен, а не с тем, с кем хочу", - добавил Фьюри, которому скорее всего придется драться против соотечественника Диллиана Уайта, а не против Усика, как он того хочет.

Напомним, что отец Тайсона призвал, чтобы его сын провел поединок против Усика. Сам Александр заявил, что после реванша с Энтони Джошуа он готов охотно боксировать против Фьюри.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин