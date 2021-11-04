Украинский боксер ждет встречи с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил, что ему интересен бой с Тайсоном Фьюри.

34-летнего украинца цитирует Dazn.

"Я встречался со многими великими британскими соперниками. Честно говоря, все они были великолепны по-своему, но я чувствовал, что Энтони Джошуа был самым интересным, особенно с учетом того, что нужно было выиграть три чемпионских пояса. Мое выступление в тот вечер было, пожалуй, лучшим, и если я смогу победить Джошуа во второй раз, то я с нетерпением буду ждать встречи с еще одним великим британским боксером. Это, конечно, Тайсон Фьюри", - сказал Усик.

Сам Фьюри тоже охотно готов подраться с Усиком.

Напомним, что Александр предположил, что он мог бы попробовать свои силы в новом боксерском дивизионе.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин