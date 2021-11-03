Украинский боксер предполагает, что мог бы выступать в бриджервейте.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что в будущем может выступать в новосозданной весовой категории - бриджервейте.

Об этом сообщает vRINGe.com.

"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хэвивейте, но кто знает, что там в будущем? Возможно, я однажды подерусь в бриджервейте. Будет еще один пояс в коллекции", - сказал Усик.

До перехода в супертяжелый вес Усик владел титулом WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Заметим, что в октябре 2020 года была создана новая весовая категория - бриджервейт. В ней соревнуются боксеры весом от 91 кг до 99 кг.

Александр Усик: последние новости

Этой осенью Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Уже известно, что Усик проведет реванш с британцем.

Александр уже получил пояса, которые забрал у Джошуа и показал их публике.

Также сторона Тайсона Фьюри рассчитывает провести бой с украинцем.

Автор: Артем Будрин