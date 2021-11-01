Украинский боксер прокомментировал подготовку британца к реваншу.

Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением о желании британца Энтони Джошуа боксировать более жестко и активно в предстоящем реванше с украинцем.

Усик заявил, что не намерен подстраиваться под своего оппонента, а сосредоточен исключительно на своей подготовке, чтобы вести бой первым номером.

"Я не уверен, кто будет тренировать Джошуа для матча-реванша. Я видел разные спекуляции на эту тему, но для нас не имеет значения, кто его тренирует. Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои собственные шансы, а не отталкиваться от соперника".

Читайте также"Я уже все решил": Усик высказался по поводу завершения карьерыТакже украинский боксер добавил, что будет рад, если Джошуа будет более агрессивным в реванше, чем был в первом бою. Усик ожидает, что реванш с британцем получится выдающимся боем.

"Энтони также пообещал быть более агрессивным и опасным в матче-реванше. Если это так, то здорово. Я буду рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – сказал Усик в комментарии Boxing247.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик прокомментировал планы Энтони Джошуа сменить тренера перед реваншем с украинцем.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Владимир Медяник