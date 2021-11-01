Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением о желании британца Энтони Джошуа боксировать более жестко и активно в предстоящем реванше с украинцем.
Усик заявил, что не намерен подстраиваться под своего оппонента, а сосредоточен исключительно на своей подготовке, чтобы вести бой первым номером.
"Я не уверен, кто будет тренировать Джошуа для матча-реванша. Я видел разные спекуляции на эту тему, но для нас не имеет значения, кто его тренирует. Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои собственные шансы, а не отталкиваться от соперника".
Читайте также"Я уже все решил": Усик высказался по поводу завершения карьерыТакже украинский боксер добавил, что будет рад, если Джошуа будет более агрессивным в реванше, чем был в первом бою. Усик ожидает, что реванш с британцем получится выдающимся боем.
"Энтони также пообещал быть более агрессивным и опасным в матче-реванше. Если это так, то здорово. Я буду рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – сказал Усик в комментарии Boxing247.
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик прокомментировал планы Энтони Джошуа сменить тренера перед реваншем с украинцем.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ею.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.