Украинский супертяжеловес будет присутствовать на поединке своего кума.

Александр Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего товарища и кума Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.

Крымчанин выставил в Instagram снимки, где он предстал в странном одеянии. Судя по комментариям подписчиков, публику изрядно повеселило одеяние Усика.

"Вот это стиль", "Батя! Чисто шапку накинул и пулей в Америку", "Халат и ушанка", "Блин, ну кто Саню так одевает?????", "Саня ходячий прикол", "Чисто батя в городе", "И сразу в баню", - пишут пользователи соцсети.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин