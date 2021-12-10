Соперники оказались полностью одинаковыми по весу.

В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед боем между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. Стоит отметить, что оппоненты уже успели провести дуэль взглядов, где украинец рассмешил своего соперника.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

Итоги взвешивания:

Василий Ломаченко (Украина) - 60,9 кг

Ричард Комми (Гана) - 60,9 кг

Оба боксера вписались в лимит легкого веса (до 61,2 кг).

Напомним, что букмекеры сделали свой прогноз на бой.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин