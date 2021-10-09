Состоялась церемония взвешивания перед поединком двух супертяжей.

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед боем между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Оба боксера показали рекордный для себя вес.

Весы под Фьюри показали 125,6 кг. Уайлдер оказался значительно легче - 107,9 кг.

Отметим, что перед предыдущим поединком боксеров Фьюри весил 123 кг, а Уайлдер - 104 кг.

Бой Фьюри и Уайлдера пройдет ранним утром 10 октября по киевскому времени.

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Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера еще в декабре 2020 года, но этого не случилось.

В августе этого года Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Автор: Антон Дударь