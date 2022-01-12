Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что собирается отобрать пояса WBA, IBF, WBO и IBO у украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).
Британский боксер обвинил Энтони Джошуа в том, что он сам отдал пояса украинцу, а Александра попросил принести ему эти титулы.
"Не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса. И это после той тяжелой работы, которую я проделал для того, чтоб их забрать. Бесполезной работы.
Ты (Джошуа, - прим.) - здоровенный и бесполезный бомжара. К тебе подошел маленький, напичканный стероидами средневес и забрал все пояса. Для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера!
Я освобожу бесполезного маленького человека от поясов и верну их в Британию!
Вы – бесполезные бомжары. Честно. Дайте их мне, цыганскому королю, и я поставлю их на место", - сказал Фьюри.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.