Фьюри назвал Джошуа "здоровенным и бесполезным бомжарой".

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что собирается отобрать пояса WBA, IBF, WBO и IBO у украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

Британский боксер обвинил Энтони Джошуа в том, что он сам отдал пояса украинцу, а Александра попросил принести ему эти титулы.

"Не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса. И это после той тяжелой работы, которую я проделал для того, чтоб их забрать. Бесполезной работы.

Ты (Джошуа, - прим.) - здоровенный и бесполезный бомжара. К тебе подошел маленький, напичканный стероидами средневес и забрал все пояса. Для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера!

Я освобожу бесполезного маленького человека от поясов и верну их в Британию!

Вы – бесполезные бомжары. Честно. Дайте их мне, цыганскому королю, и я поставлю их на место", - сказал Фьюри.

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