Британский боксер готовится к своему следующему поединку.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри провел забавную разминку перед тренировкой.

"Цыганский король" защищался от ударов тренера, который "махал" пластмассовыми палками. Оба эмоционально кричали возгласы.

Видео обнародовал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в своем профиле Twitter.

"Вхождение в новогодний ритм", - с нотками смеха подписал ролик Фрэнк.

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Furypic.twitter.com/vPmQgUGlhB — Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022

Напомним, что Фьюри анонсировал свой следующий бой, но не назвал имя соперника. Скорее всего Тайсон выйдет в ринг против своего соотечественника Диллиана Уайта.

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