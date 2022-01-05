Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри провел забавную разминку перед тренировкой.
"Цыганский король" защищался от ударов тренера, который "махал" пластмассовыми палками. Оба эмоционально кричали возгласы.
Видео обнародовал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в своем профиле Twitter.
"Вхождение в новогодний ритм", - с нотками смеха подписал ролик Фрэнк.
Getting into the New Year rhythm @Tyson_Furypic.twitter.com/vPmQgUGlhB— Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022
Напомним, что Фьюри анонсировал свой следующий бой, но не назвал имя соперника. Скорее всего Тайсон выйдет в ринг против своего соотечественника Диллиана Уайта.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.