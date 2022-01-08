Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик приехал отдыхать на горнолыжный курорт в Буковель.
У себя в Instagram боксер показал, как он "атакует" снежный пушечный поток вьюги.
Устройство для производства искусственного снега выдувало белую массу, а Усик махал на нее кулаками.
"Стихия против стихии", - подписал видеоролик 34-летний крымчанин.
Напомним, что Усик поздравил всех с 2022 годом. Ранее Александр показывал душевные фото со своими сыновьями - Кириллом и Михаилом.
Украинский боксер готовится защищать свои титулы в реванше с Энтони Джошуа, но сейчас он взял передышку от тренировок и поехал в Буковель.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.