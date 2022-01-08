Украинский боксер поделился смешным видео.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик приехал отдыхать на горнолыжный курорт в Буковель.

У себя в Instagram боксер показал, как он "атакует" снежный пушечный поток вьюги.

Устройство для производства искусственного снега выдувало белую массу, а Усик махал на нее кулаками.

"Стихия против стихии", - подписал видеоролик 34-летний крымчанин.

Напомним, что Усик поздравил всех с 2022 годом. Ранее Александр показывал душевные фото со своими сыновьями - Кириллом и Михаилом.

Украинский боксер готовится защищать свои титулы в реванше с Энтони Джошуа, но сейчас он взял передышку от тренировок и поехал в Буковель.

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