Тайсон Фьюри заявил, что его решение уйти из бокса окончательное.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не собирается выходить в ринг против чемпиона мира по версиям WBA WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Скандальный британский боксер оскорбил украинца, назвав его раздувшимся средневесом. Кроме того, Фьюри выразил уверенность в том, что имел бы полное преимущество в поединке против Усика.

"Я уже был абсолютным чемпионом. Я завоевал все пояса, которые можно было завоевать. Мне больше нечего делать. Я ухожу, я полностью на пенсии. Это конец.

Бой с Усиком никогда не состоится, потому что я завершил карьеру. Но давайте скажем, что я бы избивал его по всему рингу, потому что он раздувшийся средневес", - заявил Фьюри в интервью изданию talkSPORT.

Напомним, что Тайсон Фьюри 24 апреля отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После этой победы Фьюри объявил о завершении карьеры, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".

Добавим, что Усик и Джошуа повторно выйдут в ринг в июле этого года - СМИ называют дату 23 июля.

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