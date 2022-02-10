Британский боксер продолжает задевать украинского спортсмена.

Британский обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что украинский боксер Александр Усик, которому принадлежат пояса WBA, IBF, WBO и IBO, не имеет права называться настоящим чемпионом, поскольку до сих пор не сделал ничего примечательного в хэвивейте.

В интервью The National Фьюри обрушился с критикой на Усика за его предыдущие бои в супертяжелом дивизионе и выразил уверенность в своем превосходстве над украинским спортсменом.

"Сначала я разберусь с Уайтом, а потом настанет черед этого мелкого лошка Усика, которого я упакую и отправлю обратно в средний вес.

И не нужно мне говорить, насколько хорош Усик. Пусть подерется с настоящим супертяжем, потому что до сих пор он дрался со старым джорнименом Дереком Чисорой, и это была битва на смерть. А затем он дрался с бодибилдером, даже не боксером. Джошуа - бодибилдер, пустышка.

До тех пор, пока Усик не подерется с настоящим бойцом, вы не можете называть его чемпионом. Все дороги ведут ко мне - Цыганскому королю. Если он сможет меня побить, я скажу, что он хороший человек. Но если у него ничего не получится, я продолжу говорить, что он бесполезен", - заявил Фьюри.

Добавим, что на данный момент на счету Александра Усика три боя в супертяжах и три победы: против Чезза Уизерспуна, Дерека Чисоры и Энтони Джошуа.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри раскритиковал своего соотечественника Энтони Джошуа и заявил, в реванше с украинцем Александром Усиком он проиграет, чем поставит крест на своей карьере.

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