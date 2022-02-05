Тайсон Фьюри уверен, что Джошуа не сможет победить украинца во втором бою.

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своем соотечественнике Энтони Джошуа и перспективах британского супертяжа в реванше с украинцем Александром Усиком.

"Цыганский король" жестко раскритиковал Энтони Джошуа, заявив, что тот не сможет победить Усика в реванше и это поставит окончательный крест на его карьере.

"Я думаю, что Энтони Джошуа - старый бесполезный бомж. Его протащили на Олимпиаде и подарили ему золото в Лондоне.

Как только Джошуа вышел на новый уровень, его тут же вырубили. Он поехал в США, где проходят настоящие бои, и был полностью уничтожен толстым парнем, принявшим поединок на двухнедельном уведомлении.

Считаю ли я его отличным бойцом? Черт побери, нет! Я думаю, что он бесполезный мешок. Затем Джошуа дрался с боксером, который в два раза легче и на 30 сантиметров ниже, и тот его перебоксировал. Хотя ему просто надо было пойти на него и попытаться выиграть бой. Если он выходит на боксерский поединок за чемпионский титул в супертяжелом весе и даже не пытается победить, то для меня он бесполезный старый мешок. Он не пройдет Александра Усика в следующем бою, его карьере конец", - приводит слова Фьюри ESPN.

Читайте такжеМог и гол забить: Усик поделился эмоциями от дебюта в профессиональном футболе (видео)Напомним, ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что сможет вернуть себе титулы WBA, IBF, WBO и IBO, которые забрал у него Александр Усик.

Усик - Джошуа: что известно о реванше